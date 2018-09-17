Назначены арбитры на матчи «Спартака» и «Краснодара» в Лиге Европы

УЕФА на официальном сайте назвал имена арбитров, которые будут работать на матчах первого тура группового этапа Лиги Европы

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Работать на матче «Спартака» будет бригада судей из Швейцарии во главе с Сандро Шерером. Помогать ему будут Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Дополнительными рефери назначены Ален Бьери и Лукас Фендрих. Четвертый арбитр — Рафаэль Цедер.

На поединок «Краснодара» назначена финская бригада арбитров во главе с Вилле Невалайненом. Его ассистентами будут Ян-Петер Аравирта и Мика Ламппу, дополнительные помощники рефери — Петри Вильянен и Деннис Антамо, резервный судья — Сами Нюкянен.

Оба матча состоятся 20 сентября и начнутся в 19:55 мск. 0