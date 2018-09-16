ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» показал лучший старт в чемпионате Англии с 1990 года«Ливерпуль» трактором прет к титулу
  • 10:08
    • Бекхэм хотел бы видеть Месси в своем американском клубе
  • 08:49
    • Полузащитник «Баварии» выбыл на несколько месяцев
  • 08:34
    • Альварес победил Головкина в повторном поединке
  • 08:20
    • Ибрагимович забил 500-й гол в карьере
  • 08:08
    • Олейник победил Ханта в главном бою UFC в Москве
    Все новости спорта

    «Заря» — «Динамо К»: онлайн-трансляция начнется в 17:00

    Заря — Динамо К (16.09.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Заря Динамо Киев
    В 17:00 в украинской Премьер-лиге начнётся матч «Заря» — «Динамо К».

  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!

    Последний матч между собой: «Динамо К» — «Заря» 3:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Динамо К»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Заря» — «Динамо К». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ливерпуль» трактором прет к титулу
  • 03:36
    •
  • Прогноз
  • «Урал» — «Ростов»
  • 1.83
  • Завтра в 17:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отойдет ли «Рома» от неудач?
  • «Рома» — «Кьево». Прогноз и ставки
  • 5.50
    •
  • «Барыс» и «Ак Барс» не должны рисковать на первых минутах матча
  • «Барыс» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Зенит» ждет непростой выезд в Оренбург
  • «Оренбург» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Футболисты «Ливерпуля» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» и «Челси» одержали пятые победы, «МанСити» разобрался с «Фулхэмом»Подробности матчей пятого тура чемпионата Англии Вчера в 19:090
  • 23:21
    • «Монако» без Головина не сумел обыграть «Тулузу»
  • 22:45
    • «Витязь» и «Локомотив» праздновали победы
  • 10:17
    • «Сибирь» рассталась с двумя хоккеистами
    «Реал» Футбол Примера. «Атлетико» обменялся голами с «Эйбаром», волевая победа «Барсы»Обзор и результаты матчей 4-го тура чемпионата Испании по футболу Вчера в 15:570
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Прервется ли голевая засуха Роналду?
  • 4.11
    •
  • 09:02
    • Альварес готов провести третий бой с Головкиным
  • 23:35
    • «Сампдория» разгромила «Фрозиноне»
  • 22:16
    • «Шальке» на выезде уступил «Боруссии» М
    «Локомотив» — «Динамо» Футбол Ни игры, ни результата: За «Локомотив» и Семина тревожноРеакция спортивных СМИ на результат столичного дерби в Черкизово Вчера в 02:130
  • 21:45
    • «Манчестер Юнайтед» справился с «Уотфордом»
  • 21:28
    • «Валенсия» и «Бетис» сыграли вничью
  • 21:02
    • «Арсенал» разгромил «Крылья Советов»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие