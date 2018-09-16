«Ахмат» вырвал победу у «Спартака» на «Открытие Арене»

Московскийпотерпел домашнее поражение от грозненского(1:2) в матче 7-го тура чемпионата России.

На 19-й минуте в ворота «Спартака» был назначен пенальти за то, что Попов сбил Беришу. Счет с «точки» открыл Родолфо.

На 56-й инуте красно-белые отыгрались. Фернандо с углового выполнил подачу в штрафную, Георгий Джикия выпрыгнул и головой пробил под перекладину ворот.

А на 86-й минуте Уциев здорово поборолся за мяч у лицевой линии, далее капитан грозненцев отпасовал в центр штрафной «Спартака», откуда Антон Швец в касание ударил точно под перекладину ворот.

После этого матча «Спартак» с 14 очками на 2-м месте, а «Ахмат» на 8-м месте — 10 очков.