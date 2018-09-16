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    «Ахмат» вырвал победу у «Спартака» на «Открытие Арене»

    РПЛ Футбол России Спартак Ахмат Календарь РФПЛ
    Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от грозненского «Ахмата» (1:2) в матче 7-го тура чемпионата России.

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    На 19-й минуте в ворота «Спартака» был назначен пенальти за то, что Попов сбил Беришу. Счет с «точки» открыл Родолфо.

    На 56-й инуте красно-белые отыгрались. Фернандо с углового выполнил подачу в штрафную, Георгий Джикия выпрыгнул и головой пробил под перекладину ворот.

    А на 86-й минуте Уциев здорово поборолся за мяч у лицевой линии, далее капитан грозненцев отпасовал в центр штрафной «Спартака», откуда Антон Швец в касание ударил точно под перекладину ворот.

    После этого матча «Спартак» с 14 очками на 2-м месте, а «Ахмат» на 8-м месте — 10 очков.

    РПЛ. 7-й тур
    «Спартак» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 1:2 (0:1)
    Голы: Родолфу, 20 — с пенальти (0:1). Джикия, 56 (1:1). Швец, 86 (1:2)«Спартак» (Москва): Максименко, Рассказов (Ещенко, 73), Джикия, Боккетти, Комбаров, Ломовицкий, Фернанду, Зобнин, Попов (Глушаков, 73), Ханни (Луиз Адриану, 84), Зе Луиш«Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Родолфу, Анхель, Мохаммади, Думбья, Исмаэл, Гащенков (Мбенг, 90), Иванов (Швец, 71), Бериша (Митришев, 63)Предупреждения: Бериша, 25. Зобнин, 34. Ханни, 38. Иванов, 39. Семенов, 42. Гащенков, 54. Городов, 90+2
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