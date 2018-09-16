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    «Спартак» и «Ахмат» назвали стартовые составы

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    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ахмата» на матч 7-го тура РПЛ, который пройдет в Москве на «Открытие Арене».

    Дмитрий Комбаров
    Дмитрий Комбаров
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    «Спартак»: Максименко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Рассказов, Попов, Зобнин, Фернандо, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш.

    Запасные: Ребров, Ещенко, Мамин, Петкович, Глушаков, Тимофеев, Ташаев, Игнатов, Педро Роша, Луис Адриано.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Гашенков, Бериша, Исмаэл, И. Думбия.

    Запасные: Гудиев, Плиев, Мусалов, Нижич, Кадыров, Швец, Раванелли, Харин, Садаев, Митришев, Мбенге, Балай.

    Матч начнется в 19:00 мск. Главный арбитр — Василий Казарцев.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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