«Спартак» и «Ахмат» назвали стартовые составы

Дмитрий Комбаров
ФК «Спартак»
«Спартак»: Максименко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Рассказов, Попов, Зобнин, Фернандо, Ломовицкий, Ханни, Зе Луиш.
Запасные: Ребров, Ещенко, Мамин, Петкович, Глушаков, Тимофеев, Ташаев, Игнатов, Педро Роша, Луис Адриано.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Гашенков, Бериша, Исмаэл, И. Думбия.
Запасные: Гудиев, Плиев, Мусалов, Нижич, Кадыров, Швец, Раванелли, Харин, Садаев, Митришев, Мбенге, Балай.
Матч начнется в 19:00 мск. Главный арбитр — Василий Казарцев.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0