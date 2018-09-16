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    Семак: Хочется делать это более уверенно, но заслуженно победили

    Зенит Оренбург РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о победе над «Оренбургом» (2:1), напряженной игре, действиях Шатова и фланговых подачах соперника.

    Сергей Семак
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    «Сложный матч получился. Всегда для тренера наступает тяжелое время, когда игроки разъезжаются по сборным: кто-то там играет больше, кто-то меньше.

    Перелеты, эмоциональный фон — сложно перестраиваться потом на чемпионат. Теплая погода стояла сегодня.

    За исключением начала матча, где соперник, может быть, был поактивнее, оказали некое давление. Смогли забить, имели моменты, чтобы увеличить счет.

    Когда пропустили, игра стала более сумбурной, поскольку цена ошибки возрастает. И во втором тайме у нас были моменты, чтобы увеличить счет.

    Сложно было обороняться против фланговых передач "Оренбурга", большим количеством игроки соперника подключаются к атакам.

    Хочется всегда больше, но исходя из перечисленных причин сыграли хорошо. Хочется делать это более уверенно, но заслуженно победили. Идем дальше.

    Олег Шатов хорошо действовал, Саша Ерохин тоже. У Олега были прекрасные моменты, чтобы забить. У Саши еще были подходы к воротам, он хорошо действовал на поле.

    Никаких нареканий у меня к ним нет. Олег много пропустил, но сегодня справился и сыграл здорово. Как и вся команда.

    Мы готовились к стандартам, фланговым передачам. Иногда получалось, иногда в меньшей степени. Играли против хорошей команды, которая находится наверху и которая почти год не проигрывала у себя дома.

    Легкого матча никто не ждал. Создавали моменты и заслуженно победили», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0

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