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    Семак: Счет скользкий, но выиграли заслуженно

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выездную победу команды в матче против «Оренбурга» — 2:1.

    Сергей Семак
    Сергей Семак
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    «Было тяжело, как всегда: искусственное поле, жарко, счет скользкий. Это заслуженная трудовая победа. Забили бы раньше или еще один мяч, и можно было бы спокойно заканчивать. А получилась нервная концовка, цена ошибки при таком счете высока, и вероятность пропустить с обычного отскока или навеса увеличивается. В принципе, создали большое количество голевых моментов. Конечно, надо было забивать еще.

    "Оренбург" всегда опасен стандартами и передачами с флангов. Сложно играть против команд с такой тактической схемой в четыре защитника. Но думаю, что больших проблем у ворот они не создали. Было напряжение, было много передач, но все передачи сложно заблокировать. Поэтому какие-то передачи проходили, была пара опасных моментов. Но мы сами создавали прекрасные моменты, которые должны были реализовывать», — цитирует Семака «Чемпионат».

    Напомним, три очка «Зениту» принес дубль Александра Ерохина. 0

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