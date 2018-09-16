Семак: Счет скользкий, но выиграли заслуженно

Главный тренерпрокомментировал выездную победу команды в матче против— 2:1.

«Было тяжело, как всегда: искусственное поле, жарко, счет скользкий. Это заслуженная трудовая победа. Забили бы раньше или еще один мяч, и можно было бы спокойно заканчивать. А получилась нервная концовка, цена ошибки при таком счете высока, и вероятность пропустить с обычного отскока или навеса увеличивается. В принципе, создали большое количество голевых моментов. Конечно, надо было забивать еще.

"Оренбург" всегда опасен стандартами и передачами с флангов. Сложно играть против команд с такой тактической схемой в четыре защитника. Но думаю, что больших проблем у ворот они не создали. Было напряжение, было много передач, но все передачи сложно заблокировать. Поэтому какие-то передачи проходили, была пара опасных моментов. Но мы сами создавали прекрасные моменты, которые должны были реализовывать», — цитирует Семака «Чемпионат».

Напомним, три очка «Зениту» принес дубль Александра Ерохина. 0