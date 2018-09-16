Ерохин принес «Зениту» победу в Оренбурге

Александр Ерохин
ФК «Зенит»
Подопечные Сергея Семака одержали победу со счетом 2:1.
«Зенит» вышел вперед на 14-й минуте матча — Александр Ерохин пробил головой после подачи углового, Евгений Фролов ошибся, не сумев удержать мяч в руках, и пропустил гол.
В конце первого тайма Ерохин оформил дубль, реализовав выход один на один.
На 48-й минуте матча отставание «Оренбурга» сократил Адессойе Ойеволе.
Отметим, что в этом поединке за «Зенит» дебютировал Клаудио Маркизио, который вышел на замену на 71-й минуте.
Таким образом, «Зенит» набрал 19 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. У «Оренбурга» осталось 10 очков.
РПЛ. 7-й тур
«Оренбург» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2 (0:2)
Голы: Ерохин, 14 (0:1). Ерохин, 45 (0:2). Ойеволе, 48 (1:2)«Оренбург»: Фролов, Малых, Андреев, Бегич, Ойеволе, Терехов, Афонин, Мишкич, Сутормин (Чуканов, 85), Попович (Рикарду Алвеш, 70), Деспотович (Козлов, 76)«Зенит»: Лунев, Смольников, Нету, Иванович, Набиуллин (Анюков, 61), Шатов (Эрнани, 84), Паредес (Маркизио, 71), Кузяев, Ерохин, Дзюба, ДриуссиПредупреждения: Мишкич, 41. Смольников, 50. Нету, 53