Ерохин принес «Зениту» победу в Оренбурге

В седьмом туре чемпионата Россиипринимал лидера турнира

Подопечные Сергея Семака одержали победу со счетом 2:1.

«Зенит» вышел вперед на 14-й минуте матча — Александр Ерохин пробил головой после подачи углового, Евгений Фролов ошибся, не сумев удержать мяч в руках, и пропустил гол.

В конце первого тайма Ерохин оформил дубль, реализовав выход один на один.

На 48-й минуте матча отставание «Оренбурга» сократил Адессойе Ойеволе.

Отметим, что в этом поединке за «Зенит» дебютировал Клаудио Маркизио, который вышел на замену на 71-й минуте.

Таким образом, «Зенит» набрал 19 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. У «Оренбурга» осталось 10 очков.