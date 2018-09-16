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    Ерохин принес «Зениту» победу в Оренбурге

    Зенит Оренбург РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    В седьмом туре чемпионата России «Оренбург» принимал лидера турнира «Зенит».

    Александр Ерохин
    Александр Ерохин
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    Подопечные Сергея Семака одержали победу со счетом 2:1.

    «Зенит» вышел вперед на 14-й минуте матча — Александр Ерохин пробил головой после подачи углового, Евгений Фролов ошибся, не сумев удержать мяч в руках, и пропустил гол.

    В конце первого тайма Ерохин оформил дубль, реализовав выход один на один.

    На 48-й минуте матча отставание «Оренбурга» сократил Адессойе Ойеволе.

    Отметим, что в этом поединке за «Зенит» дебютировал Клаудио Маркизио, который вышел на замену на 71-й минуте.

    Таким образом, «Зенит» набрал 19 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. У «Оренбурга» осталось 10 очков.

    РПЛ. 7-й тур
    «Оренбург» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2 (0:2)
    Голы: Ерохин, 14 (0:1). Ерохин, 45 (0:2). Ойеволе, 48 (1:2)«Оренбург»: Фролов, Малых, Андреев, Бегич, Ойеволе, Терехов, Афонин, Мишкич, Сутормин (Чуканов, 85), Попович (Рикарду Алвеш, 70), Деспотович (Козлов, 76)«Зенит»: Лунев, Смольников, Нету, Иванович, Набиуллин (Анюков, 61), Шатов (Эрнани, 84), Паредес (Маркизио, 71), Кузяев, Ерохин, Дзюба, ДриуссиПредупреждения: Мишкич, 41. Смольников, 50. Нету, 53
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