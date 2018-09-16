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    «Леганес» — «Вильярреал»: онлайн-трансляция начнется в 13:00

    Леганес — Вильярреал (16.09.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Примера Футбол Испании Леганес Вильярреал Календарь Примеры
    В 13:00 в Примере начнётся матч «Леганес» — «Вильярреал».

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    Последний матч между собой: «Вильярреал» — «Леганес» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Вильярреал»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Леганес» — «Вильярреал». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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