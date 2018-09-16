Иванович: После перерыва на сборные всегда тяжело

Защитник «Зенита»высказал мнение о победе над(2:1) в 7-м туре.

«Очень тяжелый получился матч. Думаю, в первом тайме мы контролировали игру, забили два гола. Наверное, во втором тайме мы немного выключились и упустили контроль.

У "Оренбурга" было несколько шансов, были моменты. Сегодня мы взяли три очка, но если будем играть так и дальше, будет тяжело. Думаю, нам нужно добавить как команде — тогда такие игры будет проще выигрывать.

Я думаю, что психологически когда выходишь на второй тайм и на третьей минуте пропускаешь, вся тактика в голове у футболистов сразу меняется. Хорошо, что сегодня мы получили три очка, мы заслужили это, но такие игры повторять не хотелось бы.

Хорошо, когда такой опытный игрок, как Маркизио, приезжает к тебе в команду. Я думаю, что он еще потренируется с нами и будет еще больше нам помогать.

В этом году это уже четвертая игра на искуственном поле, и я думаю, что мы неплохо справляемся. В прошлом году в чемпионате мы выиграли все три игры на искусственном покрытии.

Да, это всегда тяжело — играть на выезде на таких полях, но мы набираем свои очки. После перерыва в чемпионате играть,конечно, тяжелее. В сборной — совсем другие эмоции.

Всегда игры после таких перерывов получаются тяжелыми. Но мы выиграли, продолжаем дальше», — приводит слова Ивановича пресс-служба «Зенита». 0