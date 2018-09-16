500-й гол Златана Ибрагимовича — видео

Златан Ибрагимович
lagalaxy.com
Один из голов забил шведский нападающий гостей Златан Ибрагимович, который на 43-й минуте невероятным ударом замкнул навес от Хонатана дос Сантоса.
Для Ибрагимовича этот гол стал 500-м в карьере. Ранее из действующих игроков данную отметку перешагнули только Криштиану Роналду и Лионель Месси.
ARE YOU SERIOUS? #Zlatan500 in the most Zlatan way possible. pic.twitter.com/CSvyF9vszv— LA Galaxy (@LAGalaxy) 16 сентября 2018 г.
После игры нападающий опубликовал на своей странице в Twitter фото с подписью: «Бог голов».
В нынешнем сезоне швед принял участие в 22 матчах MLS, в которах отметился 17 забитыми мячами.