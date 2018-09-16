500-й гол Златана Ибрагимовича — видео

В рамках регулярного чемпионата MLSв гостях проигралсо счетом 3:5.

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Один из голов забил шведский нападающий гостей Златан Ибрагимович, который на 43-й минуте невероятным ударом замкнул навес от Хонатана дос Сантоса.

Для Ибрагимовича этот гол стал 500-м в карьере. Ранее из действующих игроков данную отметку перешагнули только Криштиану Роналду и Лионель Месси.

После игры нападающий опубликовал на своей странице в Twitter фото с подписью: «Бог голов».

В нынешнем сезоне швед принял участие в 22 матчах MLS, в которах отметился 17 забитыми мячами.

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