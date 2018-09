500-й гол Златана Ибрагимовича — видео

В рамках регулярного чемпионата MLSв гостях проигралсо счетом 3:5.

Один из голов забил шведский нападающий гостей Златан Ибрагимович, который на 43-й минуте невероятным ударом замкнул навес от Хонатана дос Сантоса.

Для Ибрагимовича этот гол стал 500-м в карьере. Ранее из действующих игроков данную отметку перешагнули только Криштиану Роналду и Лионель Месси.

ARE YOU SERIOUS? #Zlatan500 in the most Zlatan way possible. pic.twitter.com/CSvyF9vszv