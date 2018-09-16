Дубль Ярмоленко помог «Вест Хэму» победить «Эвертон»

Ливерпульскийпотерпел домашнее поражение от лондонского(1:3) в матче 5-го тура английской Премьер-лиги.

Счет в матче открыл украинский нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, оформивший дубль на 11-й и 31-й минутах.

В добавленное к первому тайму время «Эвертон» отыграл один мяч благодаря точному удару полузащитника Гилфи Тора Сигурдссона.

Победную точку поставил форвард «молотобойцев» Марко Арнаутович, который забил в ворота хозяев на 61-й минуте.

«Вест Хэм», набрав 3 очка, занимает 16-е место в турнирной таблице первенства Англии, «Эвертон» (6) — 11-е.