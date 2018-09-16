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    Дубль Ярмоленко помог «Вест Хэму» победить «Эвертон»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Эвертон Вест Хэм Календарь АПЛ
    Ливерпульский «Эвертон» потерпел домашнее поражение от лондонского «Вест Хэм Юнайтед» (1:3) в матче 5-го тура английской Премьер-лиги.

    «Вест Хэм»
    «Вест Хэм»
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    Счет в матче открыл украинский нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, оформивший дубль на 11-й и 31-й минутах.

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    • В добавленное к первому тайму время «Эвертон» отыграл один мяч благодаря точному удару полузащитника Гилфи Тора Сигурдссона.

    Победную точку поставил форвард «молотобойцев» Марко Арнаутович, который забил в ворота хозяев на 61-й минуте.

    «Вест Хэм», набрав 3 очка, занимает 16-е место в турнирной таблице первенства Англии, «Эвертон» (6) — 11-е.

    АПЛ. 5-й тур
    «Эвертон» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:3 (1:2)
    Голы: Ярмоленко, 11 (0:1). Ярмоленко, 31 (0:2). Сигурдссон, 45+2 (1:2). Арнаутович, 61 (1:3)«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Зума, Кенни, Холгейт, Шнейдерлен (Бернард, 44), Сигурдссон, Гей, Уолкотт (Лукман, 77), Дженк (Ньясс, 69), Калверт-Льюин«Вест Хэм»: Фабяньски, Сабалета, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Райс, Нобл (Санчес, 71), Обианг, Арнаутович (Антонио, 64), Ярмоленко (Снодграсс, 82), Фелипе АндерсонПредупреждения: Калверт-Льюин, 18. Масуаку, 40. Ярмоленко, 51. Сабалета, 53. Райс, 75. Снодграсс, 90+1. Бернард, 90+4
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