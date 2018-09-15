Уотфорд — Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая трансляция (15.09.2018)

В 19:30 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

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