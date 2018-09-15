Тухель побил первый тренерский рекорд в ПСЖ

В матче пятого турапринимали добился победы со счетом 4:0.

Как сообщает OptaJean, данная победа позволила наставнику парижан Томасу Тухелю оформить рекордное достижение.

Немецкий специалист стал первым тренером в истории ПСЖ, которому удалось стартовать с пяти подряд побед в чемпионате Франции.

Тухель возглавил парижскую команду минувшим летом после года без работы. До этого, с 2015 по 2017 год, он занимал пост наставника дортмундской «Боруссии». До перехода в стан «шмелей» немец на протяжении пяти сезонов возглавлял «Майнц».

Среди трофеев в тренерской карьере Тухеля — Кубок Германии с «Боруссией» в сезоне-2016/17 и Суперкубок Франции с ПСЖ. 0