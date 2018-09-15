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    «Норвич Сити» — «Мидлсбро»: онлайн-трансляция начнется в 17:00

    Норвич Сити — Мидлсбро (15.09.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Англии Норвич Мидлсбро
    В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Норвич Сити» — «Мидлсбро».

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    Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Хаддерсфилд Таун» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Норвич Сити» — «Мидлсбро». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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