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    Клуб ФНЛ планирует сотрудничать с «Монако»

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    Генеральный директор «Химок» Василий Иванов сообщил, что клуб планирует начать сотрудничество с «Монако».

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    «Мы объехали несколько академий в Западной Европе — в Гамбурге, во Франкфурте, других городах, изучали их опыт. Хотим сделать нашу школу лучшей в стране. Последняя поездка — в Монако, где я встречался с вице-президентом одноимённого клуба Вадимом Васильевым. Мы обсудили перспективы сотрудничества — возможный обмен знаниями, стажировки тренеров и футболистов.

    Пока наметили направления, дальше будем ещё встречаться, думать, как сделать так, чтобы была польза для обоих клубов. Головина они уже взяли, понимают, что в России могут появляться хорошие футболисты, их нужно только доводить до серьёзного уровня», — цитирует Иванова Оnedivision.

    После 10 туров ФНЛ «Химки» расположились на 10 месте. 0

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