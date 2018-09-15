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    «Боруссия М» — «Шальке-04»: онлайн-трансляция начнется в 19:30

    Боруссия М — Шальке-04 (15.09.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Бундеслига Футбол Германии Боруссия М Шальке 04 Календарь Бундеслиги
    В 19:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч «Боруссия М» — «Шальке-04».

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    Последний матч между собой: «Шальке-04» — «Боруссия М» 1:1 (полная статистика встреч).

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    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Боруссия М» — «Шальке-04». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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