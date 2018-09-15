«Барселона» добилась волевой победы в Сан-Себастьяне

Дембеле забил победный мяч
twitter.com/fcbarcelona
В составе «сине-гранатовых» голами отметились нападающие Луис Суарес и Усман Дембеле, но было это уже после перерыва. У хозяев поля на 12-й минуте отличился защитник Ариц Элустондо.
Примера. 4-й тур
«Реал Сосьедад» — «Барселона» — 1:2 (1:0)
Голы: Элустондо, 12 (1:0). Суарес, 63 (1:1). Дембеле, 66 (1:2)«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа, Элустондо, Морено, Эрнандез, Ильярраменди (Мерино, 82), Субельдия, Сурутуса (Баутиста, 73), Пардо (Сангальи, 82), Оярсабаль, Хуанми«Барселона»: тер Штеген, Семеду (Коутинью, 46), Пике, Юмтити, Жорди Альба, Ракитич, Серхи Роберто, Рафинья (Бускетс, 57), Месси, Суарес, Дембеле (Видаль, 77)Предупреждения: Ильярраменди, 43, Юмтити, 87