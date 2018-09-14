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    «Уэска» — «Райо Вальекано»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Уэска — Райо Вальекано: смотреть онлайн, прямая трансляция (14.09.2018)

    Примера Футбол Испании Уэска Райо Вальекано Календарь Примеры
    В 22:00 в испанской Примере начнётся матч «Уэска» — «Райо Вальекано».

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    Последний матч между собой: «Райо Вальекано» — «Уэска» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Райо Вальекано»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Уэска» — «Райо Вальекано». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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