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    Семин: Судья мог бы не давать Крыховяку как первую карточку, так и вторую

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итог матча седьмого тура чемпионата России против «Динамо» (1:1).

    Юрий Семин
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    «Матч был очень сложный, особенно после удаления Крыховяка. "Динамо" имело преимущество, мы тоже неплохо контратаковали.

    Хороший момент был у Фернандеша. В этот момент "Динамо" закономерно владело инициативой.

    Удаление? Вы правильно сказали, что оно было необязательным. Судья мог бы не давать ему ни первую, ни вторую карточку. Крыховяк даже не зацепил даже Жоаузиньо. Он подпрыгнул и хорошо сымитировал нарушение.

    Фарфан не смог бы играть 90 минут. Что касается Смолова, он не будет играть с "Галатасараем", поэтому такие замены.

    Группа атаки в Турции приблизительно та же, ничего сильно нового быть не может, но посмотрим, какое состояние будет у игроков.

    Работа Хохлова в "Динамо"? Они в этом году вообще молодцы, но поздравлять их еще рано», — сказал специалист в эфире телеканала «Матч-премьер». 0

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