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    Три матча «Оренбурга» перенесены из-за участия ЦСКА в Лиге чемпионов

    Оренбург ЦСКА РПЛ Футбол России Лига чемпионов Календарь РФПЛ
    Три матча «Оренбурга» в рамках РПЛ и Кубка России перенесены на другие даты из-за участия московского ЦСКА в Лиге чемпионов.

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    Об этом сообщает официальный сайт оренбургского клуба.

    Матч 9-го тура РПЛ «Оренбург» — ЦСКА, который был запланирован на 29 сентября, перенесен на 28 сентября, так как 2 октября «армейцы» будут играть с «Реалом» в Лиге чемпионов.

    Также на один день смещены два матча «Оренбурга», которые предшествуют встрече с ЦСКА. Так, против барнаульского «Динамо» в 1/16 финала Кубка России «Оренбург» сыграет 25 сентября, а против «Ахмата» в рамках 8 тура РПЛ — 22 сентября.

    Напомним, после шести туров «Оренбург» набрал 10 очков и занимает в РПЛ пятое место. 0

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