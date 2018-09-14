Три матча «Оренбурга» перенесены из-за участия ЦСКА в Лиге чемпионов

Три матчав рамках РПЛ и Кубка России перенесены на другие даты из-за участия московскогов Лиге чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт оренбургского клуба.

Матч 9-го тура РПЛ «Оренбург» — ЦСКА, который был запланирован на 29 сентября, перенесен на 28 сентября, так как 2 октября «армейцы» будут играть с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Также на один день смещены два матча «Оренбурга», которые предшествуют встрече с ЦСКА. Так, против барнаульского «Динамо» в 1/16 финала Кубка России «Оренбург» сыграет 25 сентября, а против «Ахмата» в рамках 8 тура РПЛ — 22 сентября.

Напомним, после шести туров «Оренбург» набрал 10 очков и занимает в РПЛ пятое место. 0