«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо»

Фрагмент матча
«Локомотив»
Счет в матче уже на 5-й минуте открыли гости. Рауш подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил подачу в центр чужой штрафной, где Мигел Кардозу ударом головой отправил мяч точно в угол ворот «Локомотива».
Отыграться «Локо» сумел на 32-й минуте. После подачи со штрафного от Фернандеша пробил головой из пределов вратарской Крыховяк во вратаря. Мяч отскочил к Антону Миранчуку и тот добил его в пустые ворота.
На 66-й минуте «Локомотив» остался в меньшинстве. Гжегош Крыховяк получил вторую желтую карточку за грубый удар по ногам Жоаозиньо поблизости от центра поля.
После этого матча «Динамо» с 10 очками на 4-м месте, а «Локомотив» с 9 очками на 8-м месте.
РПЛ. 7-й тур
«Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 1:1 (1:1)
Голы: Кардозу, 5 (0:1). Ант.Миранчук, 32 (1:1)«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Лысов, Ант.Миранчук (Фарфан, 46), Денисов, Крыховяк, Ал.Миранчук (Баринов, 71), Фернандеш, Эдер (Смолов, 46)«Динамо» (Москва): Шунин, Хольмен, Рыков, Шуньич (Темников, 90), Рауш, Кардозу, Тетте, Панченко (Марков, 75), Жоаузинью, Черных (Соснин, 58), ЛуценкоПредупреждения: Крыховяк, 38. Баринов, 71Удаление: Крыховяк, 66