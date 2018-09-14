ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду в «Ювентусе». Отсутствие голов — не повод для беспокойства
  • 21:24
    • «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо»
  • 21:00
    • РУСАДА могут восстановить в правах 20 сентября
  • 20:42
    • Дина Аверина защитила титул чемпионки мира в личном многоборье
  • 19:56
    • «Ак Барс» по буллитам обыграл «Салават Юлаев»
  • 19:17
    • Смолов не сыграет в матче против «Галатасарая»
    Все новости спорта

    «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо»

    РПЛ Футбол России Локомотив Динамо Календарь РФПЛ
    Московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью со столичным «Динамо» (1:1) в матче 7-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Счет в матче уже на 5-й минуте открыли гости. Рауш подключился к атаке своей команды по левому флангу, исполнил подачу в центр чужой штрафной, где Мигел Кардозу ударом головой отправил мяч точно в угол ворот «Локомотива».

    Отыграться «Локо» сумел на 32-й минуте. После подачи со штрафного от Фернандеша пробил головой из пределов вратарской Крыховяк во вратаря. Мяч отскочил к Антону Миранчуку и тот добил его в пустые ворота.

    На 66-й минуте «Локомотив» остался в меньшинстве. Гжегош Крыховяк получил вторую желтую карточку за грубый удар по ногам Жоаозиньо поблизости от центра поля.

    После этого матча «Динамо» с 10 очками на 4-м месте, а «Локомотив» с 9 очками на 8-м месте.

    РПЛ. 7-й тур
    «Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 1:1 (1:1)
    Голы: Кардозу, 5 (0:1). Ант.Миранчук, 32 (1:1)«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Лысов, Ант.Миранчук (Фарфан, 46), Денисов, Крыховяк, Ал.Миранчук (Баринов, 71), Фернандеш, Эдер (Смолов, 46)«Динамо» (Москва): Шунин, Хольмен, Рыков, Шуньич (Темников, 90), Рауш, Кардозу, Тетте, Панченко (Марков, 75), Жоаузинью, Черных (Соснин, 58), ЛуценкоПредупреждения: Крыховяк, 38. Баринов, 71Удаление: Крыховяк, 66
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Терри к нам не поедет
  • Вчера в 01:58
    •
  • Прогноз
  • «Рубин» — «Енисей»
  • 1.65
  • Завтра в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Айнтрахт» побороться за очки в Дортмунде?
  • «Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Парижане разорвут очередную «жертву»
  • ПСЖ — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Как проведут «оскенцы» первый домашний поединок в Примере?
  • «Уэска» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Поль Погба Футбол Деньги, но не слава. Как «МЮ» потерял свой статус«Манчестер Юнайтед» стал клубом, в который все чаще переходят только ради больших денег 01:090
  • 18:06
    • Россия с победы стартовала во встрече Кубка Дэвиса против Белоруссии
  • 16:47
    • Клуб ФНЛ оригинально объявил о подписании Рязанцева
  • 15:54
    • Испанские налоговики требуют от Модрича уплаты 1,2 миллиона евро
    Жуниньо Футбол Назад в 90-е. 15 лучших голов английской Премьер-лигиКантона, Бергкамп, Ванчопе — в подборке самых красивых голов последней декады XX века Вчера в 16:210
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Локомотив» поднимет себе настроение перед Лигой чемпионов
  • 4.93
    •
  • 21:16
    • Белоруссия сравняла счёт в матче Кубка Дэвиса с Россией
  • 19:41
    • «Барыс» разобрался с «Торпедо»
  • 19:31
    • «Рубин» обыграл «Енисей» в молодежном первенстве
    Денис Черышев Футбол Черышев, Головин и компания. Кто сменил клуб благодаря ЧМ-2018Футболисты, которым удалось заявить о себе на минувшем чемпионате мира-2018 в России Вчера в 17:210
  • 18:47
    • Жевнов стал тренером в «Зените»
  • 17:51
    • Капитан «Детройта» завершил карьеру
  • 16:30
    • Неймар не поможет ПСЖ в матче против «Сент-Этьена»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие