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    Смолов остался в запасе «Локомотива» на матч с «Динамо»

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    Стали известны составы московских «Локомотива» и «Динамо» на матч седьмого тура РПЛ, который пройдет на «РЖД Арене».

    Федор Смолов
    Федор Смолов
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    «Локомотив»: Гильерме — Кверквелия, Чорлука, Лысов — Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк — Эдер.

    Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Идову, Михалик, Хеведес, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Смолов, Фарфан.

    «Динамо»: Шунин — Рыков, Шунич, Хольмен — Жоаузинью, Рауш, Черных, Теттех, Кардозу — Луценко, Панченко.

    Запасные: Лещук, Морозов, Соснин, Темников, Москвичев, Марков.

    Начало матча — в 19:30. Главный арбитр встречи — Алексей Матюнин.

    Прогноз на матч от экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0

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