Смолов остался в запасе «Локомотива» на матч с «Динамо»

Федор Смолов
ФК «Локомотив»
«Локомотив»: Гильерме — Кверквелия, Чорлука, Лысов — Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк — Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Идову, Михалик, Хеведес, Тарасов, Баринов, Жемалетдинов, Смолов, Фарфан.
«Динамо»: Шунин — Рыков, Шунич, Хольмен — Жоаузинью, Рауш, Черных, Теттех, Кардозу — Луценко, Панченко.
Запасные: Лещук, Морозов, Соснин, Темников, Москвичев, Марков.
Начало матча — в 19:30. Главный арбитр встречи — Алексей Матюнин.
Прогноз на матч от экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом противостояния можно тут. 0