Гвардиола заявил о желании тренировать сборную

Наставникзаявил, что в будущем может стать тренером национальной команды.

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«Я собираюсь тренировать сборную, если будет такая возможность. Хочу попробовать и этот вариант карьеры. Мне всегда было это интересно», — приводит слова специалиста FourFourTwo.

Карьеру тренера испанец начал во второй команде «Барселоны», а позже возглавил основной коллектив клуба, где работал с 2008 по 2012 год. За это время Хосеп выиграл 14 трофеев, в том числе две Лиги чемпионов.

Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года. В прошедшем сезоне под его руководством команда выиграла чемпионат Англии, Кубок футбольной лиги, а на старте этого сезона добавила в свою копилку Суперкубок Англии. 0