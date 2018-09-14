Гвардиола заявил о желании тренировать сборную

Хосеп Гвардиола
theweek.co.uk
«Я собираюсь тренировать сборную, если будет такая возможность. Хочу попробовать и этот вариант карьеры. Мне всегда было это интересно», — приводит слова специалиста FourFourTwo.
Карьеру тренера испанец начал во второй команде «Барселоны», а позже возглавил основной коллектив клуба, где работал с 2008 по 2012 год. За это время Хосеп выиграл 14 трофеев, в том числе две Лиги чемпионов.
Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года. В прошедшем сезоне под его руководством команда выиграла чемпионат Англии, Кубок футбольной лиги, а на старте этого сезона добавила в свою копилку Суперкубок Англии. 0