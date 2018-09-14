ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пока что Александер Чеферин отрицает возможность проведения финала ЛЧ в СШАУЕФА проведет финал Лиги чемпионов в США или проиграет
  • 08:01
    • Каррера: «Спартаку» нужен еще один центральный защитник
  • 22:31
    • «Магнитка» прервала победную серию «Авангарда»
  • 22:19
    • ЦСКА потерпел второе подряд поражение в КХЛ
  • 21:15
    • Аверина и Солдатова завоевали золотые медали ЧМ по художественной гимнастике
  • 18:03
    • В Испании закрыли расследование по допинговому делу Черышева
    Все новости спорта

    Каррера: «Спартаку» нужен еще один центральный защитник

    Трансферы РПЛ Футбол России Спартак Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил, на кого он рассчитывает вместо отказавшегося от перехода в московский клуб экс-защитника «Челси» Джона Терри.

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Конечно, нужен ещё один центральный защитник. Но сейчас уже поздно приобретать новичка. Поэтому буду искать варианты среди нашей молодёжи», — цитирует Карреру «Спорт-экспресс».

  • Терри отказался переходить в «Спартак»
  • Читайте по теме

    • Итальянский специалист признался, что не держит зла на Терри из-за его отказа переходить в «Спартак». Напомним, Джон заявил, что принял это решение после совещания с семьёй.

    «Я понимаю и уважаю его выбор, потому что он сам может оценивать обстоятельства своей жизни иначе, чем это делает кто бы то ни было другой. Это касается и каждого из нас. В определённых моментах сделать выбор ещё сложнее», — добавил наставник. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Черышев, Головин и компания. Кто сменил клуб благодаря ЧМ-2018
  • Вчера в 17:21
    •
  • Прогноз
  • «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»
  • 8.00
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ак Барс» может обыграть «Салават Юлаев» на выезде
  • «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Одержит ли СКА свою первую сухую победу в сезоне?
  • СКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
  • Ухудшит ли «Динамо» игровой кризис чемпиона?
  • «Локомотив» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Денис Черышев Футбол Черышев, Головин и компания. Кто сменил клуб благодаря ЧМ-2018Футболисты, которым удалось заявить о себе на минувшем чемпионате мира-2018 в России Вчера в 17:210
  • 23:01
    • Никитин: Надо все переосмыслить и начать с нуля
  • 22:45
    • «Слован» нанес московскому «Динамо» пятое поражение в сезоне
  • 22:06
    • Российские баскетболисты уступили Чехии в отборе на ЧМ-2019
    Джон Терри Футбол Терри к нам не поедетХроника несостоявшего трансфера легенды «Челси» в «Спартак» Вчера в 01:580
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Волейбольный ЧМ и матч ЦСКА в КХЛ
  • 4.29
    •
  • 21:51
    • Панарин не готов обсуждать с «Коламбусом» долгосрочный контракт
  • 21:34
    • «Лацио» договорился о новом контракте с лидером команды
  • 19:59
    • «Автомобилист» на выезде разгромил «Трактор»
    Карим Бензема Футбол Лучшие бомбардиры современности. От Бензема до ЛукакуДесятка лучших нападающих мирового футбола на сегодняшний день 12/09/2018 в 19:000
  • 16:33
    • Защитник «Ганновера может получить российское гражданство
  • 19:43
    • «Ницца» вывела Балотелли из состава
  • 19:27
    • Эмери: Озил чувствует себя счастливым
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие