Каррера: «Спартаку» нужен еще один центральный защитник

Главный тренеробъяснил, на кого он рассчитывает вместо отказавшегося от перехода в московский клуб экс-защитника

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«Конечно, нужен ещё один центральный защитник. Но сейчас уже поздно приобретать новичка. Поэтому буду искать варианты среди нашей молодёжи», — цитирует Карреру «Спорт-экспресс».

Итальянский специалист признался, что не держит зла на Терри из-за его отказа переходить в «Спартак». Напомним, Джон заявил, что принял это решение после совещания с семьёй.

«Я понимаю и уважаю его выбор, потому что он сам может оценивать обстоятельства своей жизни иначе, чем это делает кто бы то ни было другой. Это касается и каждого из нас. В определённых моментах сделать выбор ещё сложнее», — добавил наставник. 0