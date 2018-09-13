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    «Рубин» получил премию «Лига FairPlay»

    Рубин РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Российская Премьер-Лига определила первого в сезоне-2018/19 лауреата премии «Лига FairPlay», которым стал казанский «Рубин», передает пресс-служба чемпионата.

    «Рубин» получил первую награду
    «Рубин» получил первую награду
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    Команда Курбана Бердыева показала самые высокие показатели по системе FairPlay среди всех представителей РПЛ по итогам июля-августа 2018 года. Церемония награждения команды состоится 15 сентября перед началом домашнего матча «Рубин» — «Енисей».

    Отметим, команда, набравшая наибольший средний балл во всех матчах Премьер-Лиги, получит премию «Лига FairPlay» сезона 2018/2019.

    Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам: жёлтые и красные карточки, зрелищность матча, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд. поведение болельщиков. 0

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