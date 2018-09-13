«Рубин» получил премию «Лига FairPlay»

«Рубин» получил первую награду
ФК «Рубин»
Команда Курбана Бердыева показала самые высокие показатели по системе FairPlay среди всех представителей РПЛ по итогам июля-августа 2018 года. Церемония награждения команды состоится 15 сентября перед началом домашнего матча «Рубин» — «Енисей».
Отметим, команда, набравшая наибольший средний балл во всех матчах Премьер-Лиги, получит премию «Лига FairPlay» сезона 2018/2019.
Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам: жёлтые и красные карточки, зрелищность матча, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд. поведение болельщиков. 0