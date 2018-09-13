«Локомотив» завершил предпроектную работу по возведению крыши на стадионе

Генеральный директоротметил, что завершена предпроектная работа по возведению крыши на стадионе

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«Мы закончили, по сути, предпроектную работу. У нас есть несколько вариантов развития стадиона в плане достройки и перестройки, сейчас будем это обсуждать на совете директоров. Есть два этапа: закрытие фасадов и строительство крыши.

Есть несколько вариантов строительства новых опор, на которых она будет держаться. В любом случае, сначала мы говорим о том, что надо делать контур фасада, который закрывает наши открытые галереи, чтобы внутри них было тепло. Потом уже дальше последует возведение опор. Скорее всего, речь идет о четырех угловых опорах, на них подвешивается зонтичная крыша, которая раскрывается. Мы просто берем и покупаем такой зонтик, который раскрывается и убирается», — цитирует Геркуса ТАСС. 0