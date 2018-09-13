ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон ТерриТерри к нам не поедет
  • 11:31
    • Билялетдинов продлил контракт с «Тракаем»
  • 11:25
    • Российские гимнастки выиграли ЧМ в командном первенстве
  • 11:10
    • «Локомотив» изменил цель на сезон
  • 08:45
    • УЕФА не собирается проводить финал Лиги чемпионов в Нью-Йорке
  • 08:11
    • «Рубин» получил премию «Лига FairPlay»
    Все новости спорта

    «Локомотив» завершил предпроектную работу по возведению крыши на стадионе

    Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отметил, что завершена предпроектная работа по возведению крыши на стадионе «РЖД-Арена».

    Илья Геркус
    Илья Геркус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Мы закончили, по сути, предпроектную работу. У нас есть несколько вариантов развития стадиона в плане достройки и перестройки, сейчас будем это обсуждать на совете директоров. Есть два этапа: закрытие фасадов и строительство крыши.

    Есть несколько вариантов строительства новых опор, на которых она будет держаться. В любом случае, сначала мы говорим о том, что надо делать контур фасада, который закрывает наши открытые галереи, чтобы внутри них было тепло. Потом уже дальше последует возведение опор. Скорее всего, речь идет о четырех угловых опорах, на них подвешивается зонтичная крыша, которая раскрывается. Мы просто берем и покупаем такой зонтик, который раскрывается и убирается», — цитирует Геркуса ТАСС. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Топ-5 летних приобретений РПЛ
  • 06/09/2018 в 01:46
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Динамо»
  • 1.70
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ак Барс» может обыграть «Салават Юлаев» на выезде
  • «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Одержит ли СКА свою первую сухую победу в сезоне?
  • СКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
  • Ухудшит ли «Динамо» игровой кризис чемпиона?
  • «Локомотив» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Андреа Альелли Футбол Третий лишний? В УЕФА решили создать еще один еврокубокНовый турнир должен появиться через три года Вчера в 15:580
  • 12:32
    • «Локомотив» завершил предпроектную работу по возведению крыши на стадионе
  • 12:13
    • Вратарь «Далласа» Худобин представил шлем на новый сезон
  • 12:01
    • «Наполи» назвал цену на Инсинье
    Хоккеист «Амура» Хоккей КХЛ. «Амур» выиграл дальневосточное дерби, «Торпедо» уступило «Салавату»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 12 сентября Вчера в 23:180
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Волейбольный ЧМ и матч ЦСКА в КХЛ
  • 4.29
    •
  • 11:40
    • «МЮ» пытался подписать игрока «Атлетико» за 80 млн евро
  • 09:55
    • Гамула получил должность в «Ростове»
  • 09:49
    • Габорик может не сыграть за «Оттаву» в этом сезоне
    Мануэль Пеллегрини Футбол Тревожный старт «Вест Хэма»: Пеллегрини нужно что-то менять«Молотобойцы» проиграли четыре первых матча в АПЛ под руководством нового тренера. Что делать? Вчера в 01:550
  • 08:55
    • «Вальядолиду» нужен вингер «Реала
  • 08:28
    • Полузащитник ПСЖ может перейти в «Лейпциг»
  • 23:00
    • «Авангард» по буллитам одолел «Ак Барс»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие