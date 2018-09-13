Капитан «Спартака» вернулся в общую группу

Московский «Спартак» продолжает подготовку к матчу чемпионата России с «Ахматом», сообщает пресс-служба клуба.

Рабочий день «красно-белых» начался в 10:45 утра с теоретического занятия. Затем команда вышла на поле.

В тренировке приняли участие футболисты, вернувшиеся из сборных. В общей группе занимался капитан «Спартака» Денис Глушаков, которому больше не мешают последствия травмы бедра, полученной в матче с «Зенитом».

При этом защитник Николай Рассказов, выступавший за молодежную сборную России, и полузащитник Ивелин Попов, игравший за национальную команду Болгарии, работали по облегченной программе в целях восстановления оптимальных кондиций.

По индивидуальному графику продолжает набирать форму хавбек Джано Ананидзе.

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится на стадионе «Открытие Арена» в воскресенье, 16 сентября. Начало — в 19:00 мск. 0