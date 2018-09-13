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    «Локомотив» изменил цель на сезон

    Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что команда рассчитывает занять место в тройке по итогам чемпионата России сезона-2018/19.

    Илья Геркус
    Илья Геркус
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    «Конечно, мы не заявляли о корректировке публично, но нужно понимать, что после последней трансферной кампании мы рассчитываем теперь на место в тройке, которое дает право принять участие в Лиге чемпионов на будущий сезон. Мы вложили определенные средства, и теперь нужно получить определенный доход», — цитирует Геркуса ТАСС.

    «Локомотив» в летнее трансферное окно усилился Федором Смоловым, Бенедиктом Хеведесом, Гжегожем Крыховяком, Эдером, Брайном Идову и Рифатом Жемалетдиновым.

    Ранее сообщалось, что железнодорожники должны фишинировать в пятерке сильнейших команд страны. 0

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