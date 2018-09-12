ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим БенземаЛучшие бомбардиры современности. От Бензема до Лукаку
  • 19:39
    • Терри отказался переходить в «Спартак»
  • 22:13
    • СКА дожал «Йокерит» в овертайме
  • 20:00
    • Российские волейболисты стартовали на ЧМ-2018 победой над Австралией
  • 19:55
    • «Торпедо» уступило «Салавату», потерпев первое поражение в сезоне
  • 16:50
    • Два футболиста ЦСКА вернулись в общую группу
    Все новости спорта

    Варга: Поступок Терри, мягко говоря, несерьезный

    Спартак РПЛ Футбол России Трансферы Календарь РФПЛ
    Известный агент Шандор Варга прокомментировал срыв трансфера экс-защитника «Челси» Джона Терри в «Спартак».

    Джон Терри
    Джон Терри
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Ранее сообщалось, что 37-летний игрок присоединится к красно-белым, но сегодня он объявил, что перехода не будет по семейным обстоятельствам.

    «На мой взгляд, семейные обстоятельства вряд ли являются основной причиной отказа футболиста от подписания контракта с московским "Спартаком".

    Он уже подписал предварительный контракт, прошел медицинский осмотр, получил визу.

    Когда ты проходишь все эти стадии, то наверняка учитываешь условия, специфику страны, географическое положение, поэтому поступок Джона можно, мягко говоря, назвать несерьезным», — цитирует ТАСС Варгу. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Топ-5 летних приобретений РПЛ
  • 06/09/2018 в 01:46
    •
  • Прогноз
  • «Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт»
  • 1.74
  • Послезавтра в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ухудшит ли «Динамо» игровой кризис чемпиона?
  • «Локомотив» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Орлята» порадуют свою публику
  • «Ницца» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Сможет ли «Айнтрахт» побороться за очки в Дортмунде?
  • «Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеист «Амура» Хоккей КХЛ. «Амур» выиграл дальневосточное дерби, «Торпедо» уступило «Салавату»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 12 сентября 20:190
  • 16:08
    • «Амур» победил «Адмирал» в дальневосточном дерби
  • 13:18
    • Льорис лишен водительских прав на 20 месяцев
  • 13:07
    • «Ювентус» продлил контракт с полузащитником
    Мануэль Пеллегрини Футбол Тревожный старт «Вест Хэма»: Пеллегрини нужно что-то менять«Молотобойцы» проиграли четыре первых матча в АПЛ под руководством нового тренера. Что делать? 01:550
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Кубок Короля
  • 3.15
    •
  • 22:48
    • Варга: Поступок Терри, мягко говоря, несерьезный
  • 22:27
    • «Витязь» одержал домашнюю победу над «Сочи»
  • 21:58
    • Минское «Динамо» обыграло «Спартак»
    Португалия справилась с Италией без Роналду Футбол Даже без Роналду Португалия превосходит в качестве ИталиюРеакция прессы на матч Португалия — Италия Вчера в 19:160
  • 21:52
    • Дьяков: В ФНЛ я не пойду, там можно остаться до конца своих дней
  • 21:34
    • Джеко может продлить контракт с «Ромой»
  • 21:17
    • Шляпников: После второго сета к сборной России пришла уверенность
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие