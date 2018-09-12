Варга: Поступок Терри, мягко говоря, несерьезный

Известный агентпрокомментировал срыв трансфера экс-защитника «Челси»в «Спартак».

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Ранее сообщалось, что 37-летний игрок присоединится к красно-белым, но сегодня он объявил, что перехода не будет по семейным обстоятельствам.

«На мой взгляд, семейные обстоятельства вряд ли являются основной причиной отказа футболиста от подписания контракта с московским "Спартаком".

Он уже подписал предварительный контракт, прошел медицинский осмотр, получил визу.

Когда ты проходишь все эти стадии, то наверняка учитываешь условия, специфику страны, географическое положение, поэтому поступок Джона можно, мягко говоря, назвать несерьезным», — цитирует ТАСС Варгу. 0