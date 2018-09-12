«Спартак» предлагал Терри однолетний контракт на 3 млн фунтов

Московскийпредлагал бывшему защитнику «Челси» и сборной Англииоднолетний контракт на 3 млн фунтов стерлингов (около 3,4 млн евро), сообщает британское издание Daily Mail.

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Напомним, что 37-летний футболист сегодня объявил о том, что отклонил предложение российского клуба.

В конце прошлой недели Терри прошёл для «Спартака» медицинское обследование в Риме, а затем вернулся в Англию. Сообщалось, что англичанин согласовал с московским клубом годовой оклад в размере 1,8 млн евро, однако позже якобы потребовал увеличить сумму на 1,3-1,4 млн евро.

Позже появилась информация, что что английская «Астон Вилла», за которую Терри выступал в прошлом сезоне в Чемпионшипе, согласились платить 37-летнему ветерану 60 тысяч фунтов в неделю (3,1 миллиона евро в год). 0