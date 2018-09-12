Нападающий «Локомотива» вернется в строй к матчу с «Динамо»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов, получивший ушиб колена в матче 6-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:2), готовится к игре 7-го тура против «Динамо» без ограничений.

Участие в дерби хавбека железнодорожников Мачея Рыбуса находится под вопросом.

«Федор занимается в общей группе без ограничений. Сегодня он провел полноценное занятие и ушел с поля одним из последних, оставшись с группой других футболистов на отработку ударов по воротам», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы «Локомотива».

В клубе также отметили, что в расположение команды из сборных вернулись Гильерме (Россия), Соломон Кверквелия (Грузия), Михаил Лысов (Россия U-21) и Джефферсон Фарфан (Перу).

Гжегож Крыховяк (Польша) присоединится к одноклубникам завтра, 13 сентября.

Матч 7-го тура премьер-лиги «Локомотив» — «Динамо» состоится в пятницу, 14 сентября. Начало игры — 19.30 по московскому времени. 0