Семин: Уровень игры «Динамо» заметно вырос по сравнению с прошлым сезоном

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал подготовку к матчу 7-го тура РПЛ против

В расположение клуба вернулись все игроки сборных, кроме Гжегожа Крыховяка. Мачей Рыбус продолжает восстановление после травмы, Бенедикт Хеведес и Федор Смолов​ работают в общей группе.

«Матч с "Динамо" принципиален. Даже не потому, что это дерби, а потому, что у "Динамо" девять очков, а у нас восемь.

Уровень игры динамовцев заметно вырос по сравнению с прошлым сезоном. Они хороши как команда, поэтому не стал бы выделять никого из футболистов.

Нас ждет непростая и очень серьезная борьба. "Локомотив" всегда старается играть на победу.

Надеемся, что в тренировочной работе мы исправили ошибки прошлого матча. К игре с "Динамо" нужно подойти в полной боевой готовности», — цитирует официальный сайт «Локомотива» главного тренера Юрия Семина. 0