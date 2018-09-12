Семин: Уровень игры «Динамо» заметно вырос по сравнению с прошлым сезоном

В расположение клуба вернулись все игроки сборных, кроме Гжегожа Крыховяка. Мачей Рыбус продолжает восстановление после травмы, Бенедикт Хеведес и Федор Смолов работают в общей группе.
«Матч с "Динамо" принципиален. Даже не потому, что это дерби, а потому, что у "Динамо" девять очков, а у нас восемь.
Уровень игры динамовцев заметно вырос по сравнению с прошлым сезоном. Они хороши как команда, поэтому не стал бы выделять никого из футболистов.
Нас ждет непростая и очень серьезная борьба. "Локомотив" всегда старается играть на победу.
Надеемся, что в тренировочной работе мы исправили ошибки прошлого матча. К игре с "Динамо" нужно подойти в полной боевой готовности», — цитирует официальный сайт «Локомотива» главного тренера Юрия Семина. 0