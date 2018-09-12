Каррера: Конечно, я расстроился из-за решения Терри

Главный тренер московского «Спартака»был огорчен срывом трансфера английского защитника

Ранее футболист сообщил, что принял решение отклонить предложение московского «Спартака».

«Встретился сейчас случайно с Массимо Каррерой, спросил про Терри — сильно ли расстроился. Массимо ответил, что "конечно расстроился, такой игрок!"

На вопрос, будут ли искать кого-то в ближайшие два дня, в ответ лишь улыбнулся», — написал российский журналист Василий Конов в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Терри согласовал со «Спартаком» годовой оклад в размере 1,8 млн евро, однако позже якобы потребовал увеличить сумму на 1,3-1,4 млн.

37-летний футболист прошёл для «Спартака» медосмотр в Риме, но после возвращения в Англию у него возникли сомнения в целесообразности переезда в Москву. 0