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    Каррера: Конечно, я расстроился из-за решения Терри

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    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера был огорчен срывом трансфера английского защитника Джона Терри.

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера
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    Ранее футболист сообщил, что принял решение отклонить предложение московского «Спартака».

    «Встретился сейчас случайно с Массимо Каррерой, спросил про Терри — сильно ли расстроился. Массимо ответил, что "конечно расстроился, такой игрок!"

    На вопрос, будут ли искать кого-то в ближайшие два дня, в ответ лишь улыбнулся», — написал российский журналист Василий Конов в своём Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что Терри согласовал со «Спартаком» годовой оклад в размере 1,8 млн евро, однако позже якобы потребовал увеличить сумму на 1,3-1,4 млн.

    37-летний футболист прошёл для «Спартака» медосмотр в Риме, но после возвращения в Англию у него возникли сомнения в целесообразности переезда в Москву. 0

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