Канчельскис: Теперь «Спартаку» придется делать ставку на молодежь

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»поделился мнением о сорвавшемся трансфере защитникав «Спартак».

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«У каждого есть свои проблемы, в том числе у Терри. Ничего страшного не случилось. "Спартак" должен заниматься защитой, которая у него хромает, но всё к лучшему.

Думаю, информация Daily Mail о сумме предложенного однолетнего контракта (3 миллиона фунтов) не совсем верна и на самом деле сумма меньше.

РПЛ не так много потеряла из-за отказа Терри. У "Спартака" теперь нет альтернативы, кроме как доверять своим молодым игрокам.

Теперь наши футболисты должны понимать, что у них появился шанс проявить себя», — сказал Канчельскис «Чемпионату».

Напомним, что вечером 12 сентября Терри принял решение отклонить предложение «Спартака». 0