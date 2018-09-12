Джеко может продлить контракт с «Ромой»

Нападающийможет продлить соглашение с римской «Ромой», сообщает Calciomercato.

Новый контракт 32-летнего боснийского форварда с римлянами будет рассчитан до 2021 года, а зарплата футболиста снизится с 4,5 млн евро до 4 млн за сезон.

Ранее стало известно, что Джеко окончил факультет спорта и образования и получил диплом по специальности «спортивный менеджмент». Форвард хотел подготовиться к работе после завершения профессиональной карьеры.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Джеко принял участие в трёх матчах «Ромы», в которых отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей. 0