Дьяков: В ФНЛ я не пойду, там можно остаться до конца своих дней

Защитникрассказал, что пока не определился, где он продолжит карьеру.

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В сентябре он расторг контракт с турецким «Сивасспором» и сейчас является свободным агентом.

«Ясности пока нет. Я еще не определится. Есть разные предложения. Есть и экзотические страны, и в Европе. Не знаю, как все сложится.

В экзотических странах большие зарплаты. Но уровень футбола там не очень высокий. А мне хочется выбрать футбол, зарплата не так важна. Хочется поиграть в Европе.

В какие экзотические страны зовут? Разные страны. И Малайзия, и не Малайзия.

С премьер-лигой, думаю, тема закрыта. Были разговоры с некоторыми клубами, но до конкретики дело не дошло.

Есть предложения из ФНЛ. Но я туда идти не хочу. Предлагают даже контракт на три месяца, до зимы. Но мне же уже не 20 лет. Зимой исполнится 30.

Если идти в первую лигу, там можно остаться до конца своих дней. Так что туда я не пойду на 99 процентов. Мне надо играть.

Хотел остаться в Турции. Я там находился до 1 сентября. Не срослось. Будем выбирать из того, что есть», — приводит слова Дьякова «Спорт-Экспресс». 0