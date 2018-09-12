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    Дьяков: В ФНЛ я не пойду, там можно остаться до конца своих дней

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    Защитник Виталий Дьяков рассказал, что пока не определился, где он продолжит карьеру.

    Виталий Дьяков
    Виталий Дьяков
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    В сентябре он расторг контракт с турецким «Сивасспором» и сейчас является свободным агентом.

    «Ясности пока нет. Я еще не определится. Есть разные предложения. Есть и экзотические страны, и в Европе. Не знаю, как все сложится.

    В экзотических странах большие зарплаты. Но уровень футбола там не очень высокий. А мне хочется выбрать футбол, зарплата не так важна. Хочется поиграть в Европе.

    В какие экзотические страны зовут? Разные страны. И Малайзия, и не Малайзия.

    С премьер-лигой, думаю, тема закрыта. Были разговоры с некоторыми клубами, но до конкретики дело не дошло.

    Есть предложения из ФНЛ. Но я туда идти не хочу. Предлагают даже контракт на три месяца, до зимы. Но мне же уже не 20 лет. Зимой исполнится 30.

    Если идти в первую лигу, там можно остаться до конца своих дней. Так что туда я не пойду на 99 процентов. Мне надо играть.

    Хотел остаться в Турции. Я там находился до 1 сентября. Не срослось. Будем выбирать из того, что есть», — приводит слова Дьякова «Спорт-Экспресс». 0

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