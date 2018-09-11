Агент: Вероятность перехода Терри в «Спартак» можно оценить в 50%

Футбольный агентподтвердил, что ведёт переговоры с английским защитникомот лица, а также оценил вероятность перехода 37-летнего футболиста в московский клуб.

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«Информация, что я сейчас в Лондоне и веду переговоры по трансферу Терри? Не буду отрицать, я сейчас действительно в Лондоне. Что касается вероятности сделки, то вчера она была даже ниже 10%, сегодня её уже, наверное, можно оценить в 50%.

Почему так сложно продвигаются переговоры? А кто решил, что это будет легкий трансфер? Разве так много игроков уровня Терри приезжали в РПЛ?» — сказал Трабукки изданию Sport24.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» оценивают вероятность перехода Терри в 10%. Cложности в переговорах связаны с тем, что игрок запросил у красно-белых значительного улучшения условий контракта, несмотря на достигнутую ранее договорённость.

По информации «Спорт-Экспресс», за сезон в «Спартаке» Терри намерен заработать больше, чем 1,9 млн евро, как пока прописано в контракте. Защитник просит увеличить свой суммарный доход за этот период примерно на 1,3-1,4 млн евро. Для решения этого вопроса в Великобританию отправилась делегация «Спартака». 0