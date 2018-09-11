ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Португалия справилась с Италией без РоналдуДаже без Роналду Португалия превосходит в качестве Италию
  • 21:47
    • Дина Аверина выиграла второе золото ЧМ в Софии
  • 21:06
    • Молодежная сборная России проиграла Сербии в матче отбора ЧЕ-2019
  • 20:51
    • Дина Аверина завоевала золото ЧМ в упражнениях с обручем
  • 20:42
    • Агент: Вероятность перехода Терри в «Спартак» можно оценить в 50%
  • 16:29
    • Терри не устраивает финансовая сторона контракта со «Спартаком»
    Все новости спорта

    Агент: Вероятность перехода Терри в «Спартак» можно оценить в 50%

    Спартак РПЛ Футбол России Трансферы Футбол Англии Календарь РФПЛ
    Футбольный агент Марко Трабукки подтвердил, что ведёт переговоры с английским защитником Джоном Терри от лица «Спартака», а также оценил вероятность перехода 37-летнего футболиста в московский клуб.

    Джон Терри
    Джон Терри
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Информация, что я сейчас в Лондоне и веду переговоры по трансферу Терри? Не буду отрицать, я сейчас действительно в Лондоне. Что касается вероятности сделки, то вчера она была даже ниже 10%, сегодня её уже, наверное, можно оценить в 50%.

    Почему так сложно продвигаются переговоры? А кто решил, что это будет легкий трансфер? Разве так много игроков уровня Терри приезжали в РПЛ?» — сказал Трабукки изданию Sport24.

  • Терри в «Спартаке»: Маркетинговый трюк плюс реальная польза
  • Реакция спортивных СМИ на переход легендарного англичанина в стан красно-белых
  • Вчера

    • Ранее сообщалось, что в «Спартаке» оценивают вероятность перехода Терри в 10%. Cложности в переговорах связаны с тем, что игрок запросил у красно-белых значительного улучшения условий контракта, несмотря на достигнутую ранее договорённость.

    По информации «Спорт-Экспресс», за сезон в «Спартаке» Терри намерен заработать больше, чем 1,9 млн евро, как пока прописано в контракте. Защитник просит увеличить свой суммарный доход за этот период примерно на 1,3-1,4 млн евро. Для решения этого вопроса в Великобританию отправилась делегация «Спартака». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Топ-5 летних приобретений РПЛ
  • 06/09/2018 в 01:46
    •
  • Прогноз
  • Испания — Хорватия
  • 1.80
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испания много не забьет
  • Испания — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Огорчит ли Австрия боснийскую публику?
  • Босния и Герцеговина — Австрия. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Бельгия не позволит Исландии реабилитироваться
  • Исландия — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Поль Погба Футбол Трансферный дайджест. 4-10 сентябряЧем кончатся мытарства Погба в «МЮ», потеряет ли «Зенит» аргентинскую звезду, куда подастся ветеран «Челси» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 20:410
  • 14:27
    • УЕФА создаст новый клубный турнир
  • 14:15
    • Лидер «Реала» получит условный тюремный срок
  • 13:31
    • Каррера не откажется от возможности возглавить «Аталанту»
    СКА Хоккей КХЛ. «Авангард» обыграл «Нефтехимик», СКА справился с «Сочи»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 10 сентября Вчера в 22:430
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Исландии нечего делать в элите
  • 3.63
    •
  • 21:36
    • Узбекистан проиграл Ирану в товарищеском матче
  • 19:19
    • «Трактор» в овертайме уступил «Магнитке»
  • 18:59
    • СБР не будет мешать переходу российских биатлонисток в сборную Украины
    Испания выиграла в дебютном матче Луиса Энрике Футбол Новый стиль Испании спустил Англию с небес на землюРеакция прессы на матч Англия — Испания Вчера в 18:090
  • 13:15
    • Яролим покинул пост главного тренера сборной Чехии
  • 11:56
    • Финский пилот покинет «Феррари» по окончании сезона
  • 11:24
    • «Интер» достиг соглашения с лидером клуба по новому контракту
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие