Испания — Хорватия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.09.2018)

Составы команд:
«Испания»: Давид де Хеа, Даниэль Карвахаль, Хосе Игнасио Начо, Серхио Рамос, Хосе Гайя, Серхио Бускетс, Сауль Ньигес, Дани Себальос, Родриго Мачадо, Марко Асенсио, Иско.
«Хорватия»: Ловре Калинич, Шиме Врсалько, Matej Mitrovic, Домагой Вида, Йосип Пиварич, Иван Перишич, Иван Ракитич, Матео Ковачич, Лука Модрич, Марсело Брозович, Ivan Santini.
Предыдущий матч соперников: «Хорватия» — «Испания» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Испания» со счетом 2:1. 0