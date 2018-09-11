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    «Испания» — «Хорватия»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Испания — Хорватия: смотреть онлайн, прямая трансляция (11.09.2018)

    Лига наций Сборная Испании Сборная Хорватии
    В 21:45 в лиге A группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Испания» — «Хорватия».

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    Последний матч между собой: «Хорватия» — «Испания» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Испания»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Испания» — «Хорватия». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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