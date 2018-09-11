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    «Исландия» — «Бельгия». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Исландия — Бельгия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.09.2018)

    Лига наций Сборная Исландии Сборная Бельгии
    В 21:45 в лиге A группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Исландия» — «Бельгия».

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    Составы команд:

    «Исландия»: Ханнес Халлдорсон, Биркир Севарссон, Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон, Хордур Магнуссон, Биркир Бьярнасон, Гилфи Тор Сигурдссон, Рунар Сигурйонссон, Эмил Холлфредссон, Ари Скуласон, Йон Дади Бодварссон.

    «Бельгия»: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Венсан Компани, Ян Вертонген, Аксель Витсель, Янник Феррейра Карраско, Томас Менье, Юри Тилеманс, Ромелу Лукаку, Эден Азар, Дрис Мертенс.

    Предыдущий матч соперников: «Бельгия» — «Исландия» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Бельгия» со счетом 0:2. 0

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