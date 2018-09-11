Исландия — Бельгия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.09.2018)

Составы команд:
«Исландия»: Ханнес Халлдорсон, Биркир Севарссон, Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон, Хордур Магнуссон, Биркир Бьярнасон, Гилфи Тор Сигурдссон, Рунар Сигурйонссон, Эмил Холлфредссон, Ари Скуласон, Йон Дади Бодварссон.
«Бельгия»: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Венсан Компани, Ян Вертонген, Аксель Витсель, Янник Феррейра Карраско, Томас Менье, Юри Тилеманс, Ромелу Лукаку, Эден Азар, Дрис Мертенс.
Предыдущий матч соперников: «Бельгия» — «Исландия» 3:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Бельгия» со счетом 0:2. 0