Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» подал в отставку

Главный тренерпокинул свой пост, информирует ESPN.

Зиги Шмид twitter.com/ESPNFC 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Сообщается, что руководство клуба приняло отставку 65-летнего специалиста. Исполняющим обязанности главного тренера «Гэлакси» назначен Доминик Киннер, который был помощником Шмида.

«Я тренирую на различных уровнях в США более 35 лет. После тщательного анализа, я решил покинуть свой пост, но остаться в игре. Понимаю, что время для данного решения неудачно. Тем не менее, считаю, что команда может собраться и хорошо проявить себя в оставшихся играх этого сезона под руководством Дома. Благодарен "Гэлакси". Спасибо руководству и болельщикам», — сказал Шмид.

Напомним, что Шмид был назначен главным тренером «Гэлакси» в конце июля 2017 года место уволенного Керта Оналфо. Срок действия контракта составлял до конца сезона 2018. 0