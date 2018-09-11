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    Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» подал в отставку

    MLS
    Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Зиги Шмид покинул свой пост, информирует ESPN.

    Зиги Шмид
    Зиги Шмид
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    Сообщается, что руководство клуба приняло отставку 65-летнего специалиста. Исполняющим обязанности главного тренера «Гэлакси» назначен Доминик Киннер, который был помощником Шмида.

    «Я тренирую на различных уровнях в США более 35 лет. После тщательного анализа, я решил покинуть свой пост, но остаться в игре. Понимаю, что время для данного решения неудачно. Тем не менее, считаю, что команда может собраться и хорошо проявить себя в оставшихся играх этого сезона под руководством Дома. Благодарен "Гэлакси". Спасибо руководству и болельщикам», — сказал Шмид.

    Напомним, что Шмид был назначен главным тренером «Гэлакси» в конце июля 2017 года место уволенного Керта Оналфо. Срок действия контракта составлял до конца сезона 2018. 0

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