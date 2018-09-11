Финляндия — Эстония: смотреть онлайн, прямая трансляция (11.09.2018)

В 21:45 в лиге C группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Финляндия» — «Эстония» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Финляндия»).

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