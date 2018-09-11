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    Фернандеш может зимой уйти из «Локомотива»

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    Агент Паулу Барбоза, представляющий 32-летнего полузащитника «Локо» и сборной Португалии Мануэла Фернандеша, сообщил, что его клиент возможно покинет московский клуб в ходе зимнего трансферного окна.

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    «Если по каким-то причинам в "Локомотиве" считают, что договор продлить не получится, мы ставим вопрос: назовите условия трансфера, но клуб так этого и не сделал.

    Хотя для "Локо" была бы лояльная компенсация. Пока скажу так: если есть предпосылки для заключения нового соглашения, станем разговаривать. Нет — тогда скажите на каких условиях отпустите игрока.

    Пока у Мануэла есть контракт, и он честно продолжит работать, несмотря на то, что расстроен подобным развитием событий.

    Не исключаю возможности, что зимой постараемся найти для него вариант, раз "Локомотив" на него не рассчитывает. Вполне возможно, что уйдет зимой.

    Мы говорили об условиях возможного трансфера до конца августа. Но толком ничего не было решено. Если "Локомотив" не заинтересован в сотрудничестве, то Мануэл, естественно, имеет право искать другие варианты», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

    Ранее Барбоза сообщал, что в апреле «Локомотив» предложил Фернандешу новый контракт сроком на один год с понижением зарплаты на 40 процентов. Это не устраивает полузащитника, который хотел бы заключить соглашение на два сезона. 0

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