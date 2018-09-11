Каррера не откажется от возможности возглавить «Аталанту»

Массимо Каррера
ФК «Спартак»
«Надеюсь, что Гасперини продолжит прививать свою философию "Аталанте", как он это делает в последние годы. Команда прекрасно играет, а молодые футболисты прогрессируют. Успех зависит от многих факторов, но "Аталанта" — яркий пример удачной стратегии.
Скучаю ли я по Италии? Через несколько месяцев, наверное, могу говорить о продлении контракта со "Спартаком". Тем не менее, в случае звонка из "Аталанты" отказаться от предложения не смогу», — цитирует Карреру La Gazzetta dello Sport. 0