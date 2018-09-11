Каррера не откажется от возможности возглавить «Аталанту»

Главный тренерпризнался, что хотел бы потренировать, за которую провел во время игровой карьеры 242 поединка.

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«Надеюсь, что Гасперини продолжит прививать свою философию "Аталанте", как он это делает в последние годы. Команда прекрасно играет, а молодые футболисты прогрессируют. Успех зависит от многих факторов, но "Аталанта" — яркий пример удачной стратегии.

Скучаю ли я по Италии? Через несколько месяцев, наверное, могу говорить о продлении контракта со "Спартаком". Тем не менее, в случае звонка из "Аталанты" отказаться от предложения не смогу», — цитирует Карреру La Gazzetta dello Sport. 0