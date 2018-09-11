Босния и Герцеговина — Австрия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (11.09.2018)

Составы команд:
«Босния и Герцеговина»: Ibrahim Sehic, Eldar Civic, Darko Todorovic, Тони Шунич, Эрвин Зуканович, Мухамед Бешич, Миралем Пьянич, Elvis Saric, Edin Visca, Haris Duljevic, Эдин Джеко.
«Австрия»: Хайнц Линднер, Мартин Хинтереггер, Штефан Ильзанкер, Себастьян Прёдль, Давид Алаба, Peter Zulj, Florian Grillitsch, Stefan Lainer, V.Lazaro, Марко Арнаутович, Michael Gregoritsch.
Предыдущий матч соперников: «Австрия» — «Босния и Герцеговина» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0