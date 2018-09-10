Зидан заявил, что скоро вернется к тренерской работе

Экс-наставник мадридскогозаявил, что не собирается долго оставаться без работы.

«Конечно, скоро буду тренировать, потому что это то, что мне нравится делать, и что я делаю всю свою жизнь», — сказал Зидан в интервью TVE.

Зидан начал тренерскую карьеру в 2013 году, а в 2016 возглавил мадридский «Реал». За три сезона вместе с командой специалист стал чемпионом Испании и трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Зидан является главной кандидатурой на должность наставника «Манчестер Юнайтед» в случае, если руководство манкунианцев решит отправить в отставку Жозе Моуринью. 0