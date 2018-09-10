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    «Торпедо Владимир» — «Текстильщик Иваново»: онлайн-трансляция начнется в 18:00

    Торпедо Владимир — Текстильщик Иваново: смотреть онлайн, прямая трансляция (10.09.2018)

    Футбол России
    В 18:00 в матче второго дивизиона первенства России (зона Запад) начнётся матч «Торпедо Владимир» — «Текстильщик Иваново».

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    Последний матч между собой: «Текстильщик Иваново» — «Торпедо Владимир» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Текстильщик Иваново»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Торпедо Владимир» — «Текстильщик Иваново». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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