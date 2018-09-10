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    «Швеция» — «Турция»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Швеция — Турция (10.09.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига наций Сборная Швеции Сборная Турции
    В 21:45 в лиге B группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Швеция» — «Турция».

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    Последний матч между собой: «Турция» — «Швеция» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Турция»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Швеция» — «Турция». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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