Швеция — Турция (10.09.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 21:45 в лиге B группы 2 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Турция» — «Швеция» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Турция»).

На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Швеция» — «Турция». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0