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    Шавло: Я бы не спешил говорить, что трансфер Терри в «Спартак» завершен

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    Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал возможное подписание контракта между красно-белыми и экс-защитником «Челси» и сборной Англии Джоном Терри.

    Джон Терри
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    «Если такой игрок придет в московский клуб, то с имиджевой точки его переход — это хорошо. А вот с игровой… Ему 37 лет. Сложно сказать, в какой форме он находится сейчас. Но это очень серьезный футболист, с огромным опытом выступления за "Челси" и сборную Англии. При этом я бы не спешил говорить, что трансфер уже завершен. Произойти может все что угодно», — приводят слова Шавло «Известия».

    Ранее сообщалось, что в субботу защитник прошел медосмотр в «Спартаке» и поставил подпись под контрактом (один год с возможностью продления еще на год). 0

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