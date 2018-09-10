Шавло: Я бы не спешил говорить, что трансфер Терри в «Спартак» завершен

Бывший генеральный директор московскогопрокомментировал возможное подписание контракта между красно-белыми и экс-защитникоми сборной

«Если такой игрок придет в московский клуб, то с имиджевой точки его переход — это хорошо. А вот с игровой… Ему 37 лет. Сложно сказать, в какой форме он находится сейчас. Но это очень серьезный футболист, с огромным опытом выступления за "Челси" и сборную Англии. При этом я бы не спешил говорить, что трансфер уже завершен. Произойти может все что угодно», — приводят слова Шавло «Известия».

Ранее сообщалось, что в субботу защитник прошел медосмотр в «Спартаке» и поставил подпись под контрактом (один год с возможностью продления еще на год). 0