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    Президент «Реала» видит в Надале своего преемника

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    Президент «Реала» Флорентино Перес видит в теннисисте Рафаэле Надале своего преемника, сообщает The Sun.

    Флорентино Перес
    Флорентино Перес
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    Первый номер мирового рейтинга ранее заявлял о желании занять одну из должностей в мировом футболе. В марте 2011 года он стал почетным послом «сливочных».

    71-летний Перес недавно назвал испанскую суперзвезду «одним из лучших послов клуба», а также заявил, что он станет отличным выбором на пост президента «Реала».

    Любой, кто хочет стать президентом, должен быть членом клуба в течение 20 лет и иметь на счету в испанском банке как минимум 67 миллионов фунтов. На счету Надаля имеется даже большая сумма, но на пост главы «Реала» он сможет претендовать разве что в 2031 году, когда ему исполнится 45 лет.

    Перес был президентом «Реала» с 2000 по 2006 год, а затем вернулся на этот пост в 2009 году. 0

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